Boykot nedeniyle gözaltına alınmıştı: Fotoğraf sanatçısı Murat Germen, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün gözaltına alınan fotoğraf sanatçısı mimar Murat Germen, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Germen, boykota destek vermekle suçlanıyor.
Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, eşiyle birlikte yurt dışından ülkeye döndüğü sırada dün saat 19.55 sıralarında gözaltına alındı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Geceyi emniyette geçiren Germen, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Murat Germen hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme' suçlamalarından işlem yapıldığı öğrenildi.
Etiketler: #BOYKOT #murat germen #gözaltı #fotoğrafçı
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