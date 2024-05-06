Boyundan büyük somun ekmeği üretti: 'Fırına girmesi 7 saat sürdü'

Sivas’ta bir fırıncı 3 metre 80 santim uzunluğunda, boyundan uzun somun ekmeği üretti.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:46
Boyundan büyük somun ekmeği üretti: 'Fırına girmesi 7 saat sürdü'
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Sivas’ın Zara ilçesinde fırın işletmeciliği yapan 50 yaşındaki Erdoğan Çiçek, şaşırtıcı bir başarıya imza attı.

Çiçek, ustalıkla hazırladığı devasa boyuttaki ekmek ile dikkatleri üzerine çekti. Sıradanın çok ötesinde bir boyuta sahip 3 metre 80 santimetre uzunluğundaki bu ekmeği tek başına 7 saatte pişirdi.

KENDİ BOYUNU AŞTI

Yapmış olduğu bu ekmek Erdoğan Çiçek’in kendi boyunu aştı. Çiçek, 3 metre 80 santimetre uzunluğundaki bu dev ekmeği pişirirken büyük bir ustalık sergiledi ve Zara’nın gastronomik sınırlarını zorladı.

“10 GÜN TAZE KALIR”

Daha öncede böyle bir ekmek yaptığını belirten fırıncı Erdoğan Çiçek; “1 metre 90 santim uzunluğunda bir ekmek yapmıştım. Daha büyüğünü yapmak istedim. Bugün de 3 metre 80 santim uzunluğunda ekmek yaptım. Bu ekmeği yapmam uzun sürdü. Hamurun kabarması, fırına girmesi 7 saat sürdü. 7 saat sonrasında bu ekmeği meydana getirdik. 30 kilo un ile bu ekmeği tek başıma yaptım. Bu ekmekte en az 130 tekli ekmek var burada. Ekşi mayalı olduğu en az 10 gün taze kalır, bayatlamaz bu ekmek” dedi.


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