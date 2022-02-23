Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
Geyikli-Bozcaada güzergahında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.
Bozcaada'dan Geyikli’ye 10.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde, Geyikli'den Bozcaada’ya 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin yapılamayacağı aktarılan açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.
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