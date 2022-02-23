Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Geyikli-Bozcaada güzergahında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.

AA
23 Şubat 2022 Çarşamba, 16:30
Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Bozcaada'dan Geyikli’ye 10.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde, Geyikli'den Bozcaada’ya 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin yapılamayacağı aktarılan açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.


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