Brezilya'da yakalanan kokain dolu uçağın pilotu hakkkında yeni gelişme

17 Aralık 2021 Cuma, 23:43

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı uçağı olarak yıllarca ‘ATA’ adıyla kullanıldıktan sonra satılan ve geçen ağustos ayında Brezilya’da 1,3 ton kokainle yakalanarak el konulan uçağın Türk pilotu Veli Demir hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

airporthaber’in aktardığına göre, Brezilya'daki mahkamece yurt dışı yasağı konan ve tutuksuz yargılanmaya başlayan kaptan pilot Veli Demir beraat etti. Yaklaşık 3 ay tutuklu kalan kaptan pilot Veli Demir hakkında geçtiğimiz ay tutuksuz yargılama kararı verilmişti.



İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından Demir'in videosunu paylaştı. Videoda Demir, suçlamalardan beraat ederek Türkiye’ye dönmeye hazırlandığı olduğunu söylüyor. Demir ayrıca, işlemlerin ardından önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye döneceğini bildirerek "Ülkeme dönecek olmanın haklı gururunu siz sevdiklerimle paylaşmak istedim" ifadelerini kullanıyor.

Brezilya’da uyuşturucu yüklü uçağın tutuklanan pilotunun serbest bırakılmasının ardından hakkındaki tüm suçlamalar da düştü. Pilot bir video göndererek yakında Türkiye’de olacağını duyurdu. pic.twitter.com/PTcYKxJfyQ — Ali KIDIK (@alikdk) December 17, 2021

AĞZINA KADAR UYUŞTURUCUYLA DOLUYDU

Şeyhmus Özkan’ın sahibi olduğu ACM firmasına ait uçakta bir İspanyol yolcu ve Türk mürettebat vardı. 4 Ağustos’ta Brezilya’daki küçük bir kasaba olan Ribeirao Preto’dan kalkan uçak resmi kayıtlara göre Brüksel’e gidiyordu.

Uçak, gümrük ve pasaport işlemleri için uluslararası nitelikteki Fortaleza’ya inmek zorundaydı. Buradaki kontrollerde 24 bavulda 1200 tablete bölünmüş 1 ton 303 kilogram 99 gram kokain bulundu.

Kaptan Pilot V.D.’nin baskın sırasında motorları çalıştırıp kaçmaya yeltendiği, Brezilya polisinin silah çekerek uçağı durdurduğu öğrenildi. Türk pilot Veli Demir ve İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzalez Valdes tutuklanmıştı.

İSPANYOL YOLCU ÖLDÜ

Öte yandan İspanyol yolcu Valdes tutukluyken, kaldırıldığı hastanede 24 Ekim günü hayatını kaybetmişti. Mahkeme Başkanı, kanserden öldüğü açıklanan Valdes’in ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp’a sevk etmişti.

UÇAĞI BREZİLYA POLİSİ KULLANIYOR

Bir zamanlar Türkiye Cumhuriyeti başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı uçağı olarak kullanılan uçak, mahkeme kararıyla Brezilya polisi tarafından kullanılmaya başlandı.

‘ATA’ uçağının iadesiyle ilgili henüz bir karar çıkmadı.