"Bu Bostan Bizim" ilk kez Salt Galata'da

04 Kasım 2022 Cuma, 11:53

Seyfettin Tokmak'ın yönetmenliğini üstlendiği "Bu Bostan Bizim" belgeselinin herkese açık gösterimi, 5 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Salt Galata’daki Oditoryum’da yapılacak.



Salt’ın ev sahipliği, Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye’nin yürütücülüğü ve In-Between Tasarım Platformu’nun küratörlüğünde düzenlenen “Commons & Communities Global Mimarlık Sergisi” kapsamında, Bu Bostan Bizim (2019) isimli belgesel film ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Kuzguncuk mahallesi sakinlerinin desteğiyle yaşama geçirilen belgesel; mahallelinin, “İlya’nın Bostanı” olarak da bilinen Kuzguncuk Bostanı’nın korunması için verdiği otuz yıllık mücadeleyi konu alıyor.

