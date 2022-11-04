"Bu Bostan Bizim" ilk kez Salt Galata'da
“İlya’nın Bostanı” olarak da bilinen Kuzguncuk Bostanı’nın korunması için Kuzguncukluların verdiği otuz yıllık mücadeleyi konu edinen belgesel gösterimde.
Seyfettin Tokmak'ın yönetmenliğini üstlendiği "Bu Bostan Bizim" belgeselinin herkese açık gösterimi, 5 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Salt Galata’daki Oditoryum’da yapılacak.
Salt’ın ev sahipliği, Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye’nin yürütücülüğü ve In-Between Tasarım Platformu’nun küratörlüğünde düzenlenen “Commons & Communities Global Mimarlık Sergisi” kapsamında, Bu Bostan Bizim (2019) isimli belgesel film ilk kez izleyiciyle buluşuyor.
İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Kuzguncuk mahallesi sakinlerinin desteğiyle yaşama geçirilen belgesel; mahallelinin, “İlya’nın Bostanı” olarak da bilinen Kuzguncuk Bostanı’nın korunması için verdiği otuz yıllık mücadeleyi konu alıyor.
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