Bu haber aktrolleri üzecek: Hakaret davalarını ‘meslek’ haline getirenlere kötü haber!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:19

Güncelleme: 20.11.2023 - 13:19

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın bir hakaret şikayeti talebine verdiği kovuşturmaya yer yoktur kararı ise ilginç bir durumu gözler önüne serdi.

Savcılık başvuru sahibinin halihazırda birçok hakaret davasında davacı olarak yer aldığını ifade etti. Savcı şikayetçinin kendine hakaret ettirmeyi bir meslek haline getirdiğinin altını çizdi.

Söz konusu karar Avukat Melih Demirer, sosyal medya hesabından paylaştı.

Demirer, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara CBS müştekinin diğer kullanıcıların kendisine hakaret etmesini sağlamaya yönelik tweetler atarak bu durumu meslek haline getirmesi gerekçesiyle hakaret edenler hakkında KYOK kararı vermiştir. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan itiraz reddedilmiştir. Ankara’da bu durum uygulama halini almıştır. Bu kararın hukuki olup olmadığı tartışmalıdır. Ancak madem böyle bir uygulama var herkes faydalansın. Twitter’da art niyetli çok fazla hesap var, onlar da insanları mağdur etmeyi bırakmış olur.”