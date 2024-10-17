Bu kez evlilik vaadi ile kadınlar dolandırıldı... Gurbetçi, gurbetçileri dolandırdı: 9 gözaltı

Yayınlanma: 17.10.2024 - 10:10

Güncelleme: 17.10.2024 - 10:17

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan operasyon sonucunda, Türkiye’nin çeşitli illerinde ve Almanya’da yaşayan gurbetçi kadınları dolandıran bir suç çetesi çökertildi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon, özellikle bekar kadınları hedef alan çetenin faaliyetlerini gün yüzüne çıkardı.

Çete lideri H.K., kendisini Almanya'da bulunan Mercedes-Benz Daimler firmasında çalıştığını söyleyerek, kadınların güvenini kazandı. Evlilik vaatleriyle kadınlarla samimiyet kuran çete üyeleri, mağdurları ikna etmek için sahte belgeler hazırladı ve kadınları Türkiye’ye davet etti. Mağdurlara lüks otellerde tatil yaptıran çete üyeleri, kadınlardan pahalı cep telefonları ve kampanya kapsamında teslim alınacak otomobiller için ödeme yapmalarını sağladı. Ödemelerin iade edileceği vaadiyle kandırılan kadınlar, Nevşehir’de lüks evlerde ağırlanarak dolandırılmaya devam etti.

Dolandırıldıklarını anlayan kadınlar şikâyetçi olmak istediklerinde ise tehdit ve şantajla karşılaştılar. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunan 5 kadının ifadeleri doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonucu, çete lideri ve üyeleri teknik ve fiziki takibe alındı. 5 kadını yaklaşık 1 milyon Euro ve 10 milyon TL dolandıran çetenin, aynı yöntemle 90 kadını daha dolandırdığı ve toplamda 50 milyon Euro suç geliri elde ettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, Nevşehir Merkez, Gülşehir, Ürgüp ve Aksaray’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çete lideri H.K. ile birlikte hareket eden B.C.E., M.O.S., Ş.D., A.D., F.D., K.D., M.A.Ö. ve F.C. isimli şahıslar gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda sahte plaka ve dijital materyallere de el konuldu.

’Nitelikli Dolandırıcılık’, ’Dolandırıcılık’, ’Tehdit ve Hakaret’ suçlarından gözaltına alınan çete üyelerinin Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.