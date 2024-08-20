Sosyal medyanın gündeminde… Gurbetçi taleplerini sıraladı: ‘Devlet bize harçlık versin, otobanlar ücretsiz olsun’

Yayınlanma: 20.08.2024 - 23:22

Güncelleme: 20.08.2024 - 23:24

Elindeki Euroları sayarak videosuna başlayan gurbetçi bir ay boyunca Türkiye'de harcadığı para tutarını açıkladı ve 6400 euroyu Türkiye'de bırakıp geri döndüğünü söyleyerek sosyal medyada gündeme getirilen 'Gurbetçilerden vergi alınsın' sözlerini eleştirdi.

Yıl boyunca çalışıp kazandıklarını ülkelerinde harcadığını söyleyen gurbetçi yılın 11 ayı çalışıp paralarını yurtdışında harcayan Türk yurttaşlarına da tepki gösterdi.

Çektiği videoda isyanını dile getiren gurbetçi aynı zamanda devletten isteklerini de sıraladı ve şunları söyledi:

"Otoban ve köprüler bizlere ücretsiz olmalı, devletimiz bize 1000 Euro harçlık versin biz Türkiye'nin bacasız fabrikasıyız ülkeye döviz sokuyoruz. İnternet de bir ay ücretsiz olsun."