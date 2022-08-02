Bu mesaja dikkat! SMS ile linke yönlendiriyorlar

Dolandırıcılar oltalama yöntemiyle yurttaşı ağına düşürmeye çalışıyor. SMS ile gönderilen linke tıklayanların bilgilerini ele geçiriyorlar.

İHA
02 Ağustos 2022 Salı, 11:53
Bu mesaja dikkat! SMS ile linke yönlendiriyorlar
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Siber korsanlar, tuzaklarına her geçen gün yenisi ekliyor.

Yurttaşı türlü uyanıklıklarla ağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, bu kez yöntemini SMS üzerinden yürütüyor. 

Mobil telefondan gönderilen ‘Aile teklifleri için seçildiniz. 3000 liranı al’ yazılı SMS’lerle yurttaşlar, linke yönlendiriliyor. Siber zorbalar, kullanıcının mesajdaki linke tıklayınca tüm bilgilerini ele geçiriyor. 

Uzmanlar, bu içerikli gönderilen mesajlara asla itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor. 


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