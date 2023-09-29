Bu saatlere dikkat! Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin doğusunda yerel kuvvetli ve çok kuvvetli yağış öngörülüyor.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Player Alanı
meteoroloji genel müdürlüğü meteoroloji İstanbul Marmara Kuvvetli yağış yağış şiddetli yağış sağanak yağış
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında karar!
- Kanlı fayansta yatan kadın anlatıyor
- Sel, yıldırım, su baskını...
- AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem!
- Ganire Paşayeva hayatını kaybetti
- AKOM'dan son durumu aktardı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- İYİ Parti'den CHP'ye 'fedakarlık' çağrısı