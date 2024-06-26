Bu sene asgari ücrete ara zam yok! Özgür Özel'den 'sokaklarda olacağız' mesajı

CHP lideri Özgür Özel “Asgari ücrete zam yapmayacak bir iktidarla bu alanda yapılacak bir müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir” dedi. Bakan Işıkhan bu sene asgari ücrete zam yapılmayacağını açıklamıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:51
Bu sene asgari ücrete ara zam yok! Özgür Özel'den 'sokaklarda olacağız' mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel “Bugün asgari ücrete zam yapmayacaklarını açıkladılar. Asgari ücrete zam yapmayacak bir iktidarla bu alanda yapılacak bir müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir. 30 Haziran günü Kocaeli'nde yapılacak olan Büyük Emek Mitingi'nde biz  iktidara asgari ücrete zam yapmama noktasındaki tavrına cevabını vermek üzere sokaklarda olacağız.  Bizim MHP'den bir farkımız şu; biz sandıkta 'muhalefet edeceğiz' diye oy toplayıp, araya bir daha sandık girmeden 180 derece taraf değiştirecek bir anlayış bizde yok. Biz milletten kavga etmek için yetki almadık. Bizim siyasetimiz en dirençli ve etkili siyasettir” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ara zam olmayacağını belirterek, "Yeni asgari ücret için aralık ayında bir araya geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.


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