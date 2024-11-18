'Bu ülkede çocuk olmak çok zor'

Yayınlanma: 18.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.11.2024 - 04:00

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 15 yaşlarındaki iki kız çocuğu Yağmur E. ile Kübra Rabia Y. tabancayla vurulmuş olarak bulundu.

İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle yaşamını yitirdi. İzmir’in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından zehirlenen bir yaşındaki bebek kurtarılamadı.

İstanbul Esenler’de ise bir annenin iki yaşındaki bebeğinin biberonuna tiner koyarak ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet’e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe Baykal, “Sağlık Bakanlığı da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da doğurganlık oranlarının düştüğüne ilişkin açıklamalarda bulunuyorlar. Ancak derin yoksulluk dikkate alındığında var olan çocuklarımızı koruyamadığımız, sosyal devletin ilkelerini yerine getiremediğimizi görüyoruz. Bu anlamda daha çok çocuk yapmak yerine var olan çocukların korunması için önlemler almak zorunda” dedi.

‘DEHŞET VERİCİ OLAYLAR’

İki çocuğun vurulmuş halde bulunması hakkında da konuşan Baykal, “Burada da ilk önce düşünülmesi gereken 15 yaşındaki kız çocuklarımız o silahı nereden edindi? Ülkede ne yazık ki silaha ulaşmak çok kolay. Her gün yeni dehşet verici olayla karşı karşıya kalıyoruz. Ülkemizin taraf olduğu Lanzarote Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları’na ilişkin sözleşmede çocukların hiçbir ayrım yapılmaksızın korunmasından bahsediyor. Üye devlet olmamızdan kaynaklı sözleşmelerin bize yüklemiş olduğu bazı sorumluluklar var. Devletin bu sorumlulukları yerine getirmesi gerek. Bu ülkede kadın olmak gibi çocuk olmak da çok zor” ifadelerini kullandı.