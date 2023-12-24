BUDO'nun 6 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), 6 seferi 'olumsuz hava şartları' nedeniyle iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 07:11
BUDO'nun 6 seferi iptal edildi
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, 24 Aralık Pazar günü 08.00 ila 10.30 saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 6 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.


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