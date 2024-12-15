BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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AA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 09:33

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.


Etiketler: #BUDO #Sefer

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