BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
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