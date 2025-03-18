Bugün Ali İsmail Korkmaz'ın doğum günü: 'Yaşasaydı 31 yaşında olacaktı…'

Yayınlanma: 18.03.2025 - 12:21

Güncelleme: 18.03.2025 - 12:57

Gezi Direnişi sırasında çok sayıda polis ve sivil giyimli sopalı saldırganlar tarafından darbedilerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın bugün doğum günü. Korkmaz, yaşasaydı bugün 31 yaşında olacaktı.

2 Haziran’da aralarında polis Mevlüt Saldoğan’ın da bulunduğu grubun saldırısına uğrayan Ali İsmail, 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 günü yaşamını yitirmişti.

AĞABEYİNDEN DUYGULANDIRAN MESAJ

Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz kendisine ait sosyal medya hesabından duygulandıran bir mesaj paylaştı. Korkmaz, kardeşi için yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yaşasaydı 31 yaşında olacaktı…Yeğenlerini parka götürecekti, belki de çocuklarını. Çiçeğini sulayacak, köpeğini gezdirecekti bu sabah... Seni seviyorum dediğinde, "off anne ben çocuk muyum" diyecekti… Oysa artık hep 19 yaşında, hep çocuk, her zaman genç… İyi ki doğdun..."