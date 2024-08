Günay: Direnişin Simgesidir Ali İsmail Korkmaz

Yayınlanma: 22.08.2024 - 10:12

Güncelleme: 22.08.2024 - 10:12

Eskişehir'de 2013 yılı Haziran ayında Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek komaya giren ve 38 günlük yaşam savaşını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın adı İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde bir parka verildi. Kahramandere Mahallesi Seferihisar Caddesi üzerinde bulunan 2 bin 700 metrekarelik parkın açılış törenine Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yanı sıra Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz, ağabeyi Gürkan Korkmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, CHP önceki dönem milletvekilleri Musa Çam, Atila Sertel ve çok sayıda yurttaş katıldı.

ZEYBEK: GEZİ’NİN HESABI ASLA YARINA BIRAKILMAYACAK

2013 yılında Taksim’in göbeğine Gezi Parkı’na girişilen yıkımın asıl amacının rant olduğunu söyleyen Gökan Zeybek, “Yağmalamaya anlayışına karşı, önce yüzlerin sonra binlerin sonra milyonların ortaya koyduğu bir kıvılcım ateşidir. Gezi direnişi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta TBMM’de hukuksuz bir biçimde hapiste tutulan Can Atalay için verilen Anaya Mahkemesinin yok hükmündeki kararına rağmen hala içerde tutuluyor olması, Tayfun Kahraman’ın, Çiğdem Mater’in, Mine Özerder’in hala tutuklu olması Gezi’deki şanlı direnişin devam etmesinin bir göstergesidir. Bugün sizlerin huzurunda açıklıkla söylemek istiyorum ki dün de yapmış olduğumuz toplantıda biz asla teslim olmayacağız. Geçen hafta parlamentoyu çağırmıştık, Can Atalay’ın özgürlüğüne kavuşması için kabul etmediler. Bu hafta bir daha çağıracağız. Size tatil yaptırmayacağız. Sizi her hafta Ankara’ya getireceğiz ve siz en sonunda illallah diyene kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Çünkü Ali İsmail’in, Berkin’in, tüm devrim şehitlerinin ve Gezi şehitlerinin anısını yaşatmamız başka türlü olmayacak. Sizlerin huzurunda Ali İsmail’in annesi, babası, kardeşi ve tüm yakınlarının ve onu yüreğinde, gönlünde yaşatan tüm sevenlerin huzurunda şunu belirtmek istiyorum; Gezinin hesabı asla yarına bırakılmayacak. Öncelikli olarak, Gezi adı altında yürütülen kumpas davaların, sahte mahkemelerin, ön yargılı kararların tümünün tarihin çöplüğüne atılacaktır. Değerli Belediye Başkanım Mustafa Günay, Güzelbahçe’de yeşil, ağaç ve çiçekler korunsun diye, yeşil alanlar imara açılmasın diye mücadele eden gençlik hareketinin, gezi hareketinin bir sembolünü tıpkı burada bir çınar ağacıyla özdeşleştiriyorsunuz, şahsım adına temsil ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi adına, Sayın Genel Başkanım Özgür Özel adına yapmış olduğunuz bu çalışmadan şahsınıza ve ekibinize teşekkür ediyorum. Aileye de böyle güzel bir evlat yetiştirdiniz, ne mutlu biz de onun sayesinde sizlerle tanışma şerefine nail olduk. Gezi bizim onurumuzdur. Bu onuru sonsuza kadar yaşatacağız “ diye konuştu.

GÜNAY: ALİ İSMAİL’İN KATİLLERİ DE BİR GÜN HESAP VERECEK

Burada, anlamı ve önemi büyük olan bir parkın açılışını yapmak üzere toplandıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bu park, sadece bir yeşil alan değil bu park adalet, demokrasi ve insan hakları mücadelesinin simgesi haline gelmiş bir gencimizin, Ali İsmail Korkmaz’ın adını taşıyor. Ali İsmail, 2013 yılında Eskişehir’de, Gezi eylemleri sırasında, barışçıl bir protesto esnasında hunharca saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Henüz 19 yaşındaydı. Onun genç yaşında kaybedilmesi, hepimizin yüreğinde derin bir acı bıraktı. Ancak bu acıyı sadece bir matem olarak yaşamak yerine, Ali İsmail’in savunduğu değerlere sahip çıkmak ve onun anısını yaşatmak için bu parkı açıyoruz. Bu park, Ali İsmail’in düşlerinin bir yansıması olsun istiyoruz. Onun hayal ettiği gibi, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve adaletin egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ali İsmail Korkmaz Parkı, bu değerlerin yaşatıldığı, gençlerimizin özgürce nefes alabileceği, fikirlerini ifade edebileceği ve kardeşçe bir arada bulunabileceği bir yer olacaktır. Bugün burada, Ali İsmail’in anısını yaşatmak için bir araya gelmiş olmamız, onun ve onun gibi nice gençlerin mücadelesinin boşuna olmadığını gösteriyor. Onların cesaret ve kararlılığı, bizlere ışık tutmaya devam ediyor. Şu unutulmamalı ki bir gün gelecek Ali İsmail’in katilleri hesap verecek. Bizler Ali İsmail’in yanına gittiğimizde hesap sorarak gitmiş olacağız. Bizler de yerel yönetim olarak, her zaman demokrasiyi, insan haklarını ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğiz. Ali İsmail’i anmak, onun adını bu parkta yaşatmak bizler için büyük bir onur. Bu park, Ali İsmail’in ve onun gibi hayatını kaybeden tüm gençlerin adalet arayışını gelecek nesillere aktaracak bir simge olacaktır” diye konuştu.

“BİR DİRENİŞTEN ÖTE, BİZLER İÇİN BİR MEŞALEDİR”

Başkan Günay sözlerine şöyle devam etti; “Her şeyden önce, tüm sıfatlarımdan önce bir baba olarak, yiğit bir evladımızın ismini Güzelbahçede yaşattığımız için ne kadar onurluyum bilemezseniz. Söz verdiğimiz gibi, Güzelbahçe’yi güzelleştirmeye devam ederken; mücadelemize umut olmuş gencecik fidanlarımızı da yaşatmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Ali İsmail’e o son atılan tekmeyi unutmadan, ‘vurmayın artık öldüm’ dediğini unutmadan hizmetlerimize devam edeceğiz. Gezi Parkı olayları Türkiye’nin dönüm noktasıdır. Bir direnişten öte, bizler için bir meşaledir. Ali İsmail Korkmaz’lar da bu meşaleyi en önde taşıyanlardır. Onların ismi buralarda yaşadığı sürece o meşale hiçbir zaman sönmeyecek, söz veriyoruz. Bir kez daha buradan haykırarak söylüyorum: içimizden çalınan gencecik fidanları türkü türkü yaşatmak için geldik! ve o gün geldiğinde, o zafer günü, o iktidar günü geldiğinde bu türküyü daha yüksek sesle söyleyeceğiz. Söz veriyorum. Gelen herkesin yüreklerine sağlık, Ali İsmail Korkmaz oğlumuz artık bize, Güzelbahçelilere emanet! Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emel anneye ve Şahap babaya sabır diliyorum. Artık bizler de birer Ali İsmailleriz. Güzelbahçe’de Ali İsmail Korkmaz’ın anısını en güzel şekilde yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

“OĞLUM BİZE GURURU YAŞATTI”

Ali İsmail’in İzmir sevdalısı olduğunu söyleyen Ali İsmail Korkmaz’ın Annesi Emel Korkmaz, “Gurur duyuyorum. Ölümün gururu olmaz. Ali İsmail bize gururu yaşattı. Şu an sizler İsmail’im için buradaysanız, Onun ismi sokaklara, caddelere, parklara veriliyorsa bu benim için büyük bir gururdur. Ali İsmail’in yanına gidene kadar acısı bitmeyecek ama onun gururunu da yaşayacağım. En sevdiği şehir İzmir’di. Burayı tercih etti ama diğer terciği Eskişehir çıktı. Eskişehir bize acıyı yaşattı. Ali İsmail şu an sadece bedenen aramızda değil, ruhu, düşünceleri, yapmak istediği her şey yapılıyor. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız, hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ALİ İSMAİL’İM BEN”

Ali İsmail’in gidişinden sonra onun adına bir şiir yazdığını söyleyen baba Şahap Korkmaz, “Ali İsmail’im ben, Aliyim, ölmedim, ölmeyeceğim. Sana inat ey zalim, yaşayacağım. İyilerin gönlünde yaşayacağım. Bana rahmet yağacak sana lanet yağacak, çünkü ben Ali İsmail’im. Ölmedim, ölmeyeceğim. Oğlumun anıtları oldu. Caddelere ismi verildi, sokaklara, parklara. O ölmedi çünkü sizler sayesinde yaşıyor yaşamaya devam edecek. İyi ki varsınız teşekkür ediyorum “ diye konuştu.

“MİLYONLARCA ALİ İSMAİL KARDEŞİMİZ OLDU”

Ali İsmail aramızdan ayrılalı 11 yıl olduğunu söyleyen Abisi Gürkan Korkmaz, “Biz bu geçen 11 yılda bir kardeşimizi, bir evladımızı kaybettik ama bu süreçte binlerce, milyonlarca Ali İsmail kardeşimiz oldu. Bugün bu parkta Ali İsmail yaşayacak. Ali İsmail’i sadece parkta, sokakta yaşatmak tabiki kıymetli değerli ama yeterli değil dedik. Onun yaptığı o yardım sever ruhunu yaşatmamız gerekiyordu. O yüzden Onun adına bir vakıf kurduk. 10 yıldır faaliyet gösteren bu vakıfta hala hali hazırda 250 öğrenciye burs veriyoruz. Afrika’da Ali İsmail adına bir su kuyusu açtık. İstanbul’da bir ofisimiz var genç sanatçılara destek veriyoruz. Biz öleceğiz ama Ali İsmail’in ismi yaşayacak her zaman, Güzelbahçe’de olduğu gibi. Başta Başkanım Mustafa Günay’a ve tüm ekip arkadaşlarına iyi ki varsınız bize bu gururu yaşattığınız için. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aile Ali İsmail Korkmaz adına bir çınar ağacı dikti, ardından ismi verilen parkın kurdelesi kesildi. Anne Emel Korkmaz Ali İsmail’in fotoğrafını öptü o anda duygusal anlar yaşandı. Başkan Günay, anne Emel Korkmaz’a sarılıp ömür boyunca Ali İsmail’in ismini yaşatacaklarını ve vakfa da gereken her türlü desteği sağlayacakları sözünü verdi.