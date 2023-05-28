2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Bugün AVM'ler açık mı? 28 Mayıs'ta AVM'ler açık mı?

Yurttaşlar, bugün 13. cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gidiyor. 29 Mayıs günü okulların tatil olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki, Bugün AVM'ler açık mı? 28 Mayıs'ta AVM'ler açık mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 11:14
Bugün AVM'ler açık mı? 28 Mayıs'ta AVM'ler açık mı?
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Yurttaşlar, 14 Mayıs'ta 13. cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitmişti. Yapılan oy sayımlarının ardından cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Türkiye, bugün yeniden oy kullanmak için sandığa gidiyor. Seçim günü alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

28 MAYIS'TA AVM'LER AÇIK MI?

28 Mayıs'ta AVM'ler normal çalışma saatlerinde açık olmaya devam edecek.


AVM seçimler oy kullanma

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