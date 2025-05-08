Bülent Arınç'tan 'Sırrı Süreyya Önder'e suikast' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 14:44

Güncelleme: 08.05.2025 - 14:48

22’nci Dönem TBMM Başkanı ve siyasetçi Bülent Arınç, TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'a TBMM’de taziye ziyaretinde bulundu.

Tuncer Bakırhan ve Pervin Buldan'a başsağlığı dileyen Arınç, "Başkanım üzgünüz, daha önce de ifade ettik ama Allah rahmet eylesin. Hepimizin rahmetinde olan bir şey. Sevdiğimiz, çok sevdiğimiz bir insandı. Zaman içerisinde görüşmelerimiz oluyordu. Sizinle hiç görüşemedik, kısmet olmadı" dedi.

"O GÜNÜ GÖRMEDEN ÖLDÜ AMA..."

Yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından Arınç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. yanıtladı. Arınç, Önder ile dostlukları olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bazen Meclis içinde bazen Meclis dışında bir araya geldiğimizde güzel şeyler konuşurduk ülkemiz memleketimiz ve milletimiz için. Tabii çok acı bir vefatla hepimiz yıkıldık. Ben kendisiyle ilgili tweet attığım zaman güzel şeyler söyledim ve en son tweetimde de Nazım Hikmet'in 'Vasiyet' isimli şiirinden bahsettim. 'Ölürsem o günden önce başlayın' sözleri sanki Sırrı Süreyya Önder'in hayat hikayesi gibiydi. O günü görmeden öldü ama o günü göreceğimize dair hepimizde büyük bir inanç var. Türkiye barış ülkesi olacak, huzur ülkesi olacak. İçeride yaptığımız görüşmelerde de başta Genel Başkan olmak üzere de DEM Parti'nin bu konuda çok iyi niyetli olduğunu, sabırlı olduğunu ve bu sorunun yıllardır devam eden bu sorunun çözümü konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ve ümitli olduklarını ifade ettiler. Ben de kendilerine teşekkür ettim."

"DEVLETİN YAKIN KORUMA ALTINDA TUTMASI GEREKİR"

Sırrı Süreyya Önder'e suikast düzenlendiği iddialarına ilişkin soru üzerine Arınç, "Onu içeride konuşmadık ama gelirken danışmanlarım söyledi. Tabii araştırılır ben konu hakkında bir bilgiye sahip değilim. Ama geçmişte de bugün de bazı köklü sorunları çözmek için adım atanlara şu veya bu sebeple her şey yapılabilir. O yüzden bu süreçte görev alan insanların çok dikkatli olmaları ve devletin onları yakın koruma altında tutmaları gerekir. Umarım amacına ulaşmayacak bu hareketler, Türkiye için artık bir son olsun" diye yanıtladı.