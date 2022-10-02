Bülent Ersoy'un kullandığı 'disküsyon' ne demek, ne anlama geliyor? Bülent Ersoy'un kullandığı kelimeler ve anlamları...
Yapımcı Polat Yağcı ile anlaşamayan Bülent Ersoy, 9 Ekim'de İstanbul'da vereceği konserini iptal etti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Ersoy'un kullandığını keilmeleri gören kullanıcılar anlamakta güçlük çekti. Peki, Bülent Ersoy'un kullandığı 'disküsyon' ne demek, ne anlama geliyor?
'Diva' lakaplı sanatçı Bülent Ersoy, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. 9 Ekim'de İstanbul'da sahneye çıkacak olan Ersoy, günler kala Instagram hesabından bir açıklama yayımlayarak konseri iptal ettiğini duyurdu. Polat Yağcı ile arasının limoni olduğu alt metnini veren ünlü sanatçının kullandığı 'Disküsyon' kelimesi ise oldukça araştırıldı. İşte, o kelimenin anlamı...
'DİSKÜSYON' NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
Bülent Ersoy'un kullandığı diskosyon kelimesinin doğru yazılışı 'disküsyon' olarak karşımıza çıkıyor. Kelimenin anlamı ise tartışma, münazara manasına gelmektedir.
Kelimenin cümle içindeki kullanımı ise şöyle;
- "Çünkü görüyorum ki Cemal'in niyeti bizi bir "disküsyona" , bir münakaşaya tutuşturmak."
BÜLENT ERSOY'UN KULLANDIĞI KELİMELERİN ANLAMLARI
Muhterem: Sayın
Emr-ü irade: Emretme gücü
İcra-i faaliyet: Faaliyette bulunma
Zat-ı Şahane: Mükemmel, örnek insan
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