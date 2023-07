Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'a gelmişti: Kırgız üniversite öğrencisi 9 gündür kayıp... Annesine gönderdiği 3 ses kaydı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 04.07.2023 - 14:12

Güncelleme: 04.07.2023 - 14:13

Üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova (20) Kırgızistan'dan, özel bir şirket vasıtasıyla yaklaşık 3 aylık çalışma programına katılmak üzere, 22 Haziran'da İstanbul'a geldi. Amacı otobüsle Bulgaristan'a gitmekti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştıktan sonra telefonundan sinyal alınamayan ve 1 gün boyunca nerede olduğu bilinmeyen Shamuratova, iddiaya göre 24 Haziran'da Kadıköy'de Hasanpaşa Mahallesi'nde gece geç saatlerde dükkanının önünde karşılaştığı esnaf Hakan Ç.'den telefonunu kaybettiğini belirterek yardım istedi.

KADIKÖY'DEKİ DÜKKANDA KALDI

Hakan Ç.'nin cep telefonuyla annesine ulaşmaya çalışan Shamuratova daha sonra esnafın teklifiyle Kadıköy'deki dükkanda kaldı. Ertesi gün Hakan Ç. dil problemi yaşadığı 20 yaşındaki kadını, Rusça bilen Özbekistan uyruklu bir başka esnaf tanıdığına yönlendirdi.

Hakan Ç.'nin, yönlendirdiği esnaf aile, iddiaya göre Shamuratova ile bir süre konuştuktan sonra yanında eşyaları ve pasaportu bulunmayan kadını iki kez 'Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi'ne götürdü.

Aynı esnaf aile, Jazgül Shamuratova'yı en son 25 Haziran gece saatlerinde, karakolda bırakıp ayrıldıklarını belirtti.

ANNE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Jazgül Shamuratova'nın annesi, kızından 24 Haziran'da aldığı mesajı, 26 Haziran Pazartesi günü gördükten sonra Kırgızistan'dan İstanbul'a gelerek Kırgızistan İstanbul Konsolosluğu'nda kayıp başvurusunda bulundu.

Annenin, Jazgül Shamuratova'nın kayıp bavulu ve telefonuna ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bindiği otobüste ulaştığı bilgisi edinildi. Shamuratova'nın son görüntüleri ise yanında kaldığı esnaf Hakan Ç.'nin cep telefonu kamerası görüntülerine ve Hasanpaşa'da bulunan polis merkezinin çevresindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyet'ten, Jazgül Shamuratova'nın bir kez yanında bir erkekle polis merkezine geldiği, herhangi bir müracaatta bulunmadan merkezden ayrıldığı bilgisi edinildi. Polis ekipleri kayıp kadının bulunması için çalışma başlattı.

"BURAYA YANINDA 50 EURO İLE GELDİ"

Kayıp öğrencinin İstanbul'daki aile yakını Jenaj K., şu ifadeleri kullandı:

“20 yaşında bir kız, üniversite 2. sınıfı bitirdi, hayalperest. Çok yüksek hedefleri var. Onların peşinden çıktı, Bulgaristan'a gidecekti. Bişkek'ten Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Oradan otogara geçip Bulgaristan'a geçecekti. Bulgaristan'da kalacaktı. Kendisine iş buldu. Ekipçe gideceklerdi. Fakat ekip onun önünden gitti 17 Haziran'da birkaç kişi gitti. Jazgül'ün sınavı vardı, ondan dolayı ekiple birlikte gidemedi. Tek başına yola çıktı. Planı şöyleydi. Hani bizim bildiğimiz kadarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan otobüse binip Taksim'den otogara geçip otogardan artık Bulgaristan'a geçecekti. Otogara da geçmedi, Taksim'e de büyük ihtimalle gitmedi.

En son bizim telefondan takip edebildiğimiz kadarıyla havalimanında saat 14.30'da yüzde bir şarjı ile gözüküyor. Perşembe günü geldi ve Cumartesi sabah Bişkek saatiyle 05.30, Türkiye saati, ile 02.30 civarı, Hakan Bey diye bir beyefendinin, sosyal medya hesabından annesine mesaj atıyor. Mesajda şöyle yazıyor, 'Anne ben Jazgül, benim telefonum kırıldı. Benim sıkıntılarım var bana para gönder' Benim bildiğim kadarıyla Jazgül buraya 50 Euro ile geldi çünkü şirket her şeyi karşılıyordu. Bulgaristan'da geçer geçmez işe başlayacaktı ve orada kazanacaktı."

"ANNESİ PERİŞAN HALDE KENDİSİNİ SUÇLUYOR; KADIKÖY'E GİDİP SOKAK SOKAK ARIYOR"

Jenaj K, “Hakan Bey dediğimiz kişi bizim araştırdığımıza göre Kadıköy'de bir esnaf. Hakan Bey'in anlattığına göre Jazgül ondan bir telefon istedi, annesine ulaşmak istedi. Hakan Bey telefonunu veriyor. Jazgül numara çeviriyor fakat ulaşamıyor. Hakan Bey teklif olarak şunu söylemiş. 'Sosyal medyadan annene ulaşabilirsin' diyor ve annesine mesaj attırıyor. Bundan sonrası, Hakan Bey bir Özbek kadınla iletişime geçiyor. Özbek kadın konaklattırıyor. Sonra Özbek kadın kızı bildiğimiz kadarıyla karakola bırakıyor. Sonrasını da biz bilmiyoruz." dedi. Annesi şu an perişan halde kendisini çok suçluyor. Hani neden ben sosyal medya hesabından attığı mesaja bakmadım? Hani, çünkü Cumartesi günü atılan mesajı Pazartesi günü görüyor. Pazartesi günü perişan halde bize ulaşıyorlar, buradaki vatandaşlara ulaşıyorlar. Bilet alıyor ve İstanbul'a geliyor. Kadıköy'e gidip sokak sokak arıyor. Elçiliğe, konsolosluğa başvuru yapıldı. Şu an yani yapabildiğimizi yaptık. Bulgaristan'da gideceği program 'Work and travel' gibi yani böyle yaz dönemi için üç aylık, iki aylık gibi. Zaten, okul başlayana kadar orada çalışıp okuluna devam edecekti. Şirket yatacak yer hazır, yemeğiniz herşeyiniz bizden, birşeye ihtiyacınız yok ondan dolayı kızın cebinde 50 Euro vardı" dedi.

"'İSTİYORSAN POLİSE GÖTÜREYİM' DEDİM 'HAYIR' DEDİ"

Jazgül Shamuratova'nın Kadıköy'de yanında kaldığı esnaf Hakan Ç., ise şöyle konuştu:

“24 Haziran saat gece 02.20 suları. Ben dükkanımdan kapıyı açtım çay içmeye çıktım, korku evi işletmesi sahibiyim, Ziverbey'de korku evi işletiyorum. Sokakta kimse yoktu, sadece ben vardım. Rusça bir şeyler konuştu anlamadım zaten. Telefon dedi, tamam dedim telefonumu verdim. Birkaç tane numara çevirdi, numaralar yanlış. Sonra ben 'Instagram'dan kime ulaşacaksan ulaş' dedim. Instagram'dan annesine mesaj attı. Sonra telefonla işi bitti, Rusça konuşmaya başladı. Ben çeviriden ona sordum, sana nasıl yardımcı olabilirim diye. 'Ben Bulgaristan'a, Varna'ya gideceğim. Bana taksi çağır' dedi.

Ben de dedim 'Ya bu saatte bir pasaportun yok, kimliğin yok. Hiçbirşeyin yok nasıl olacak?', 'Yok, benim gitmem lazım, Bulgaristan, taksi' deyince, 'Ben seninle uğraşamam' dedim. 'Benim sana yapabileceğim birşey yok. İstiyorsan polise götüreyim' dedim. 'Hayır' dedi. Ben dedim 'Birşey yapamam dedim senin için.' Sonra, 'Çay içebilir miyim?' dedi. Otur dedim bir çay verdim. Zaten kız belli yorgun, ayakta duramıyor, karnı aç. Dedim, 'Uyumak ister misin?' 'Evet, çok yorgunum gözlerim kapanıyor duramıyorum', dedi. Ben kıza uyuyacağı yeri gösterdim. Sabah dedim bakarız."

"PASAPORTUNUN VALİZİNİN KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Yaşananları anlatan Hakan Ç. “Yani, dedim küçücük kız bana ne yapabilir ki? Kapıyı kilitledim. Kızı da üst kata çıkardım direkt uyudu kız zaten. 'Annem ararsa bana haber ver' dedi, tamam dedim. Sabah bakarız dedim. Sabah kahvaltı yaptık. Kahvaltı sonrasında bizim yan tarafımızda bir esnaf ablamız var. O da Özbek, Rusça biliyor. Ablayı çağırdım, Abla dedim 'Bir kız var, biz kızla anlaşamadık. Bir de sen konuş kızla.' Abla kızla konuştu, ablaya da aynı şekilde Bulgaristan'a gitmesi gerektiğini, işte pasaportunun, valizinin kaybolduğunu söyledi. Biz kıza yardımcı olmaya çalıştık ve hiçbir şekilde yardımcı olamadık. Anlattıkları şeyler de biraz çelişkiliydi. En son kız ablada kaldı sonrası bende değil. Bize birşey sormadı biz ona sorduk. Sorduklarımızı da çelişkili cevapladı. Pasaportuna ulaşalım diyoruz 'Yok hayır benim önce valizimi bulmam lazım' diyor. Biz dedik hani bir şekilde pasaportuna ulaşsak falan. Sonra abla kızı iki defa polise götürdü. Sonrasına ben vakıf değilim" dedi.

“KORKMUŞ BİR HALİNİ GÖRMEDİM TEDİRGİNLİK VARDI"

Esnaf Hakan Ç, “Benimle gece 1 saatlik bir sohbet oldu. Sabah 10.30 civarı ablanın yanına geçti. Kendi isteğiyle o ablanın yanına geçti, ablanın da lokantası var zaten. Oradan abla evine götürdü kızı. O gece yani 24 Haziran gecesi saat 02.20'de, sabah ablanın evine gitti, 25 Haziran gecesi de abla karakola götürdü. Ondan sonrası biz de yok. Korkmuş bir halini görmedim açıkçası da tedirginlik vardı. Zaten annesine attığı ses kaydında da, “İşte bana para gönder. Benim Bulgaristan'a gitmem lazım. Acil taksi çağır bana para gönder." demiş. Bu benim arkadaşımın telefonu demiş annesine, arkadaşım diye göstermiş beni. Ben kızın görüntüsünü arkadaşıma attım. Sabah arkadaşım gelecekti korku evine. Ben de görüntüsünü çektim zaten 3-4 saniyelik arkadaşıma oğlum gel çabuk dedim, bir tane kız var dedim. Ne yapacağım bilmiyorum dedim. O da tamam geliyorum, dedi" ifadelerini kullandı.

"KARAKOLA BIRAKIP ÇIKTIK SONRA HİÇ GÖRMEDİM"

Jazgül Shamuratova'yı polis merkezine götürdüğünü belirten Şevket Kurtuluş ise, “Garip görünüyordu normal gibi değildi. Endişeli ve huysuz görünüyordu. Benimle konuşmadı, birşey anlatmadı. Ben zaten buradaydım çalışıyordum onlar bizim eve geçmişler konuşmak için, kuzenimin Rusçası iyiydi, onunla konuşmaya çalışmışlar. İki kere karakola gittik, bir gündüz gittik bir de akşam gittik. İki gün aralıklı olarak gittik Akşamında karakola bırakıp çıktık, sonra hiç görmedim" dedi.

ANNESİNE GÖNDERDİĞİ SES KAYDINDA 'ACİL BU NUMARAYI ARAYIN' DİYOR

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova'nın annesine Instagram'dan gönderdiği üç ses kaydı var.

Bu ses kayıtlarından ilkinde Shamuratova annesine, "Acil olarak aramanız gerekiyor. Ben henüz Varna`ya ulaşamadım. Şimdilik geçici olarak başka bir yerde konakladım. Eğer mümkün olursa taksi çağırın ve lütfen taksi parasını ödemenizi rica ediyorum. Tam olarak gideceğim otele kadar , Varna'ya kadar. Buraya geldiğim zaman otobüsler daha farklıydı ve bana otobüs kullanmayın dediler" diyor.

İkinci ses kaydında ise, "Anne bu tanıdık birisinin numarasıdır, telefonudur, bu numarayı yakın zamanda arayabilir misin?" diye soruyor.

Üçüncü ses kaydında ise genç kız annesine, "Ben şimdi Türkiye`deyim. Benim bazı sorunlarım vardı, benim birkaç günlük çıkmam gerekiyordu. Acil bu numarayı arayın" diyor.

Shamuratova sesli mesajın bir bölümünde ise, Kırgızca konuşuyor.