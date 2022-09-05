Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş mahkemeye çıkarıldı
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılınca yurtdışına kaçan Levent Göktaş, yakalandığı Bulgaristan'da ilk kez mahkemeye çıkarıldı.
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş, geçen hafta Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı. Savcılığın hakkında 72 saatlik gözaltı kararı verdiği Göktaş, bugün Haskova İl Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Savcılık, elleri kelepçeli olarak duruşmaya çıkarılan Levent Göktaş'ın 40 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Haskova İl Mahkemesi'ndeki duruşma sürüyor.
Göktaş'ı savunan Bulgar avukat İvan İvanov, duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin yasa dışı olarak Bulgaristan'a girmekle suçlandığını belirtti. Firari zanlı Göktaş'ın yeşil pasaportu bulunduğunu ve AB ülkelerine vizesiz girme hakkı olduğunu söyleyen İvanov, "Arandığı için Bulgaristan'a yasadışı yollardan girmiş. Türkiye'deki haklarını Bulgaristan'dan aramayı düşünmüş" dedi.
Adalet Bakanlığı da Levent Göktaş hakkında savcılığın hazırladığı 'iade talepnamesi'ni Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri'ne iletmişti.
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