Bunlara sakın kanmayın: 'Yurt dışına üniversite imkanı' diyerek dolandırıyorlar!

Yayınlanma: 23.08.2023 - 09:06

Güncelleme: 23.08.2023 - 09:06

Emniyet tarafından sık sık yapılan paylaşımlarla yurttaşların bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede Erzincan Emniyet Müdürlüğü, yurt dışında üniversite imkanı sunarak kişileri dolandıran kişilere karşı uyarıda bulundu.

ÜNIVERSİTE RESMİ KAYNAKLARI TEYİT EDİLMELİ

“Sınavsız üniversite ve denklik” gibi vaatlerle vatandaşların kandırıldığını kaydeden İl Emniyet Müdürlüğü, bu gibi durumlarda üniversitelerin resmi kaynaklarından teyit edilmesi gerektiğini söyledi.

SAHTE DUYURULARA İTİBAR ETMEYİN

YÖK ve e-devlet üzerinden teyit edilmesi gerektiğini de belirten Emniyet, “Yurt dışı üniversite reklamlarına dikkat! ‘Sınavsız üniversite, mezuniyet sonrası denklik’ gibi vaatlerle sunulan yanıltıcı reklam ve duyurulara itibar etmeyin. Üniversitelerin tanınma ve denklik durumunu resmî kaynaklardan teyit edin. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına aracı danışmanlık şirketleri aracılığıyla ‘indirimli, her şey dahil’ gibi vaatlerle kayıt yapılacağını iddia eden asılsız içeriklere itibar etmeyin" açıklamasında bulundu.

RESMİ WEB SİTELERİNİ KULLANIN

Emniyet, "Yurt dışı yükseköğretim kurumlarının resmî olarak tanınma durumunu YÖK veya e-devlet https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima- belgesi-sorgulama aracılığıyla teyit edin. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarının denklik durumunu YÖK https://denklik.yok.gov.tr/ aracılığıyla teyit edin" açıklamasını yaptı.