BUPAR Araştırma Şirketi, İzmirli seçmenin nabzını tuttu: Tunç Soyer’e destek artıyor

25 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin yerel yönetimlere ilişkin olarak Cumhuriyet’e özel anket çalışmasının üçüncü ayağını İzmir oluşturdu. Araştırma, Mart 2019’daki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yüzde 58.1 ile kazanan Tunç Soyer’e desteğin devam ettiğini gösterdi. Araştırma kapsamında, 10-20 Nisan arasında İzmir’de yaşayan 17 yaş üstü 1615 yurttaşla yüz yüze görüşüldü.

"BARIŞÇI, EFENDİ, ÜRETKEN"

Ankete katılanlara, “Tunç Soyer başarılı mıdır” sorusu soruldu. Yurttaşların yüzde 50.7’si bu soruya “Evet başarılıdır” yanıtını verdi. Seçmenlerin yüzde 19.4’ü “Ne başarılı, ne değil”, yüzde 18’i “Başarılı değil”, yüzde 11.9’u ise “Fikrim yok” dedi. Ankette, “Bir belediye başkanı olarak Soyer’e güveniyor musunuz” sorusu da yer aldı. Katılımcıların yüzde 80.4 Soyer’e güvendiğini söyledi. Yurttaşların yüzde 12.5’i “Güvenmiyorum” dedi, yüzde 7.1 ise fikir belirtmedi. Araştırmada yer alan, “Soyer hakkında olumsuzluk duydunuz mu” sorusuna katılımcıların yüzde 5.4’ü “Evet”, yüzde 90.3’ü “Hayır” yanıtını verdi. Yüzde 4.3’lük kesim ise fikir belirtmedi. Katılımcılara “Soyer’in en beğendiğiniz özellikleri nelerdir” diye soruldu. Seçmen, “Sosyal demokrat, barışçı, efendi, tarıma önem veriyor, gençlere önem veriyor, çalışkan ve üretken” yanıtlarını verdi.

İZMİRLİ TERCİHİNDEN MUTLU

Ankette “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını Aziz Kocaoğlu yerine Tunç Soyer’in kazanmış olması İzmir için iyi mi oldu, kötü mü oldu, yoksa değişen bir şey olmadı mı” sorusu da yer aldı. Yüzde 45.5’lik bir kesim bu soruya “Daha iyi oldu”, yüzde 40.9’luk bir kesim “Değişen bir şey olmadı”, yüzde 9.9’luk bir kesim “Daha kötü oldu”, yüzde 3.7’lik bir kesim ise “Fikrim yok” yanıtını verdi. Ankette “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı AKP yerine CHP’nin kazanmış olması nasıl oldu” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 65.5 “İyi oldu”, yüzde 24.9’u “Kötü oldu”, yüzde 9.6’sı ise “Fikrim yok” yanıtını verdi.

"DİRENÇ VAR"

BUPAR Araştırma Şirketi Başkanı Erdal Akaltun, anket sonucuna ilişkin “Üç yıl önce göreve gelen Tunç Soyer, vatandaştaki güven oranını hâlâ koruyor. Artan sorunlara, pandeminin getirmiş olduğu mali yüke ve iktidarın tüm engellemelerine karşın İzmirlinin CHP’ye verdiği destek devam etmektedir” yorumunu yaptı. Akaltun, “AKP’deki çözülme, CHP ve İYİ Parti’deki yükselmenin en fazla olduğu illerden biri olan İzmir’de Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ile arasını hızla açmaktadır. Bu nedenle bugün gerek belediye başkanlığı gerek milletvekilliği seçimi yapılacak olsa Millet İttifakı oylarını önemli oranda artıracaktır. İzmirliler 20 yıldır AKP’ye karşı gösterdikleri direnci artırarak devam ettirmektedirler” dedi.

