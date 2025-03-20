Borsa İstanbul'da kayıp sürüyor: Bankacılık hisselerinde sert düşüş!
Borsa İstanbul’da banka hisselerinde sert düşüş görüldü. Özellikle Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA en çok değer kaybedenler arasında yer aldı. Endekste düşüşün etkisiyle piyasalarda dalgalanma arttı.
Ekrem İmamoğlu ve 100’den fazla kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Türkiye'deki siyasi ve hukuki gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul'da sert düşüşler görüldü.
BIST100 endeksi, 18 Mart’ta 10.802 seviyesinden kapanırken, 19 Mart sabahına yüzde 7’yi aşan kayıpla başladı. Gün içinde iki kez devre kesici uygulanırken, endeks 10 bin puanın altına geriledi ve günü yüzde 8,72 düşüşle 9.860 seviyesinde tamamladı. Bugün ise 9.839 puan seviyesinde açılan borsa 18.11 itibarıyla 9.832 seviyesinde seyrediyor.
BANKA HİSSELERİNDE AĞIR KAYIPLAR YAŞANDI
Hisselerde satış baskısı devam ederken özellikle bankacılık hisseleri sert düşüş yaşadı. Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA başta olmak üzere birçok banka hissesi değer kaybederken, en çok düşen 10 hisse arasında bankacılık sektörünün ağırlığı dikkat çekti. Piyasadaki dalgalanma sürerken yatırımcılar temkinli hareket ediyor.
BIST 100'de en çok değer kaybeden 10 hisse senedi şöyle oldu:
Yapı Kredi: Yüzde 9,63 düşüş
Akbank: Yüzde 9,25 düşüş
Türkiye İş Bankası: Yüzde 8,22 düşüş
TSKB: Yüzde 8,22 düşüş
Garanti BBVA: Yüzde 7,26 düşüş
Emlak Konut GYO: Yüzde 6,05 düşüş
Vakıfbank: Yüzde 6,01 düşüş
Hacı Ömer Sabancı Holding: Yüzde 5,69 düşüş
Işıklar Enerji: Yüzde 5,07 düşüş
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti.: Yüzde 3,86 düşüş
Piyasalardaki oynaklık devam ederken yatırımcılar Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin olası adımlarını yakından takip ediyor.
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