Borsa İstanbul'da kayıp sürüyor: Bankacılık hisselerinde sert düşüş!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 18:38

Güncelleme: 20.03.2025 - 18:38

Ekrem İmamoğlu ve 100’den fazla kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Türkiye'deki siyasi ve hukuki gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul'da sert düşüşler görüldü.

BIST100 endeksi, 18 Mart’ta 10.802 seviyesinden kapanırken, 19 Mart sabahına yüzde 7’yi aşan kayıpla başladı. Gün içinde iki kez devre kesici uygulanırken, endeks 10 bin puanın altına geriledi ve günü yüzde 8,72 düşüşle 9.860 seviyesinde tamamladı. Bugün ise 9.839 puan seviyesinde açılan borsa 18.11 itibarıyla 9.832 seviyesinde seyrediyor.

BANKA HİSSELERİNDE AĞIR KAYIPLAR YAŞANDI

Hisselerde satış baskısı devam ederken özellikle bankacılık hisseleri sert düşüş yaşadı. Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA başta olmak üzere birçok banka hissesi değer kaybederken, en çok düşen 10 hisse arasında bankacılık sektörünün ağırlığı dikkat çekti. Piyasadaki dalgalanma sürerken yatırımcılar temkinli hareket ediyor.

BIST 100'de en çok değer kaybeden 10 hisse senedi şöyle oldu:

Yapı Kredi: Yüzde 9,63 düşüş

Akbank: Yüzde 9,25 düşüş

Türkiye İş Bankası: Yüzde 8,22 düşüş

TSKB: Yüzde 8,22 düşüş

Garanti BBVA: Yüzde 7,26 düşüş

Emlak Konut GYO: Yüzde 6,05 düşüş

Vakıfbank: Yüzde 6,01 düşüş

Hacı Ömer Sabancı Holding: Yüzde 5,69 düşüş

Işıklar Enerji: Yüzde 5,07 düşüş

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti.: Yüzde 3,86 düşüş

Piyasalardaki oynaklık devam ederken yatırımcılar Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin olası adımlarını yakından takip ediyor.