İstanbul'da gittiği restoranda asansör boşluğuna düştü!
Beyoğlu'nda müşteri olarak gittiği restoranda asansörün kapısını açan kişi, kabinin olmadığını fark edemeyerek birinci kattan boşluğa düşerek yaralandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hüseyinağa Mahallesi'nde Kameriye Sokak'ta bulunan 4 katlı restoranda saat 00.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.
İddiaya göre; müşteri olarak gittiği restoranda arızalı olan asansörün kapısını açan ve kabinin olmadığını fark edemeyerek adım atan kişi, birinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, asansör boşluğuna düşen kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Arıza #asansör boşluğu #Beyoğlu #restoran
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