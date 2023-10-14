Burdur’da ’gürültü’ tartışmasında kan aktı

Burdur’da gürültü şikayeti yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklayan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 07:26
Burdur’da ’gürültü’ tartışmasında kan aktı
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Burdur merkeze bağlı Çatağıl Köyü’nde, akşam saatlerinde köyde otururken A.G. isimli şahsın yanına gelerek gürültü yapmasından rahatsız olduğunu söyleyen 16 yaşındaki Ö.A. isimli genç, A.G ile tartışmaya başladı.

BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda A.G., Ö.A. isimli genci bıçaklayarak yaraladı. Görgü tanıklarının 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ö.A., ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ö.A.’nın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken Bıçakla yaralayan şüpheli A.G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karakoldaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen A.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Burdur

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