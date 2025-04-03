Burdur'da şiddetli yağış taşkınlara neden oldu

Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:51

Güncelleme: 03.04.2025 - 09:51

Bölgede 4 gün önce başlayan ve etkisini sürdüren sağanak, Boğazköy'de taşkına yol açtı.

Karaot köyünden gelen derenin taşmasıyla Boğazköy'deki evler, hayvan barınakları ve ekili alanlar suyla doldu.

Her yıl aynı manzarayla karşı karşıya kaldıklarını belirten köy sakinleri, taşkına neden olan derenin yaklaşık 600-700 metre mesafedeki Antalya-Burdur karayolu kenarında bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) kanalına bağlanmasını istedi.

Yaklaşık 10 yıldır aynı mağduriyeti yaşadıklarını aktaran köy halkı, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.