Merve Taşkın ev hapsinin sona erdiğini açıkladı: 'Duruşma tarihine kadar...'

'Müstehcen' görüntü paylaştığı gerekçesiyle ev hapsi cezası verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 19 günün ardından ev hapsinin sona erdiğini açıkladı.

Merve Taşkın ev hapsinin sona erdiğini açıkladı: 'Duruşma tarihine kadar...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 21:56

Sosyal medya hesabından kendisine ait "müstehcen" görüntüsünü paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a ev hapsi verilmişti.

X hesabından yaptığı açıklamada 19 günlük ev hapsinin sona erdiğini açıklayan Merve Taşkın, "Haftada bir imza ve yurt dışı yasağım var. 17 haziran 2025 tarihi saat 11.30'da Çağlayan Adliyesi'nde duruşmam var. Umarım karar beraat olur, şans dileyin bana" ifadelerini kullandı.

Taşkın ayrıca paylaşımına not düşerek, "Duruşma tarihine kadar İbiza'ya tatile gidemeyecek olmama biraz üzüldüm" dedi.


Etiketler: #Merve Taşkın #fenomen #sosyal medya fenomeni

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