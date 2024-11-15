Şanlıurfa'da avukat bıçaklı saldırıya uğradı!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 08:44

Güncelleme: 15.11.2024 - 08:44

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir avukat, bıçaklı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre; avukatlar M.T. ile M.K., ilçede, haciz işlemleri için borçlu kişilerin iş yerine gitti. Bir süre borçlularla tartışan avukatlardan M.T, borçlu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonucu 3 yerinden bıçaklanan avukat, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan avukat M.T, darp raporu alarak söz konusu kişilerden şikâyetçi oldu.

Şikayet üzerine şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Barosu'ndan yapılan tepki açıklamasında ise, saldırıya uğrayan avukata sahip çıkılarak, adli sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.