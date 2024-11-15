Şanlıurfa'da avukat bıçaklı saldırıya uğradı!

Suruç ilçesinde bir avukat, haciz işlemleri için iş yerine gittiği borçlu 2 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Avukatın şikâyeti üzerine şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da avukat bıçaklı saldırıya uğradı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 08:44

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir avukat, bıçaklı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre; avukatlar M.T. ile M.K., ilçede, haciz işlemleri için borçlu kişilerin iş yerine gitti. Bir süre borçlularla tartışan avukatlardan M.T, borçlu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonucu 3 yerinden bıçaklanan avukat, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan avukat M.T, darp raporu alarak söz konusu kişilerden şikâyetçi oldu.

Şikayet üzerine şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Barosu'ndan yapılan tepki açıklamasında ise, saldırıya uğrayan avukata sahip çıkılarak, adli sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.


Etiketler: #avukat #bıçaklı saldırı #Şanlıurfa #Suruç

İlgili Haberler

CHP standına bıçaklı saldırı! Bayraklar kesildi, üç hilal çizildi

CHP standına bıçaklı saldırı! Bayraklar kesildi, üç hilal çizildi
Mardin'de kaldırımda oturan çocuk bıçaklı saldırıya uğradı!

Mardin'de kaldırımda oturan çocuk bıçaklı saldırıya uğradı!
AKP Adana Gençlik Kolları Başkanı Yücel'e bıçaklı saldırı!

AKP Adana Gençlik Kolları Başkanı Yücel'e bıçaklı saldırı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler