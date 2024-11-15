Şanlıurfa'da avukat bıçaklı saldırıya uğradı!
Suruç ilçesinde bir avukat, haciz işlemleri için iş yerine gittiği borçlu 2 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Avukatın şikâyeti üzerine şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir avukat, bıçaklı saldırıya uğradı.
Edinilen bilgiye göre; avukatlar M.T. ile M.K., ilçede, haciz işlemleri için borçlu kişilerin iş yerine gitti. Bir süre borçlularla tartışan avukatlardan M.T, borçlu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Saldırı sonucu 3 yerinden bıçaklanan avukat, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan avukat M.T, darp raporu alarak söz konusu kişilerden şikâyetçi oldu.
Şikayet üzerine şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Barosu'ndan yapılan tepki açıklamasında ise, saldırıya uğrayan avukata sahip çıkılarak, adli sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.
Etiketler: #avukat #bıçaklı saldırı #Şanlıurfa #Suruç
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