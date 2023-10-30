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Burdur'da vahşet: Yaşlı adam darbedilerek öldürüldü, eşi yaralı halde bulundu

Burdur’da bakıcılarının ihbarıyla evine itfaiye yardımıyla girilen yaşlı adam ölü, eşi yaralı halde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 12:43
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Burdur Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi üzerinde; iki katlı müstakil evde yaşayan ve emekli oldukları öğrenilen Bayram Sertcan(76) ve Zehra Sertcan(67) çiftine bakıcılık yapan E.A.K. sabah saatlerinde çiftin evine geldiğinde kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camı kırıp içeri girdiğinde yaşlı çifti yerde kanlar içinde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bayram Sertcan’ın hayatını kaybettiği belirlenirken Zehra Sertcan’ın ise yaralı olduğu ve yüzünde kesikler olduğunu belirledi.

Yaralı Zehra Sertcan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı çiftin evine sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri yaşlı adamın darbedilerek öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruyor.


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