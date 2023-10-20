Kılıçdaroğlu, CHP Burdur İl Başkanlığı heyeti ile bir araya geldi!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 16:29

Güncelleme: 20.10.2023 - 16:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç ve Burdur Merkez İlçe Başkanı İlyas Divarcı ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.