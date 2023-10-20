Kılıçdaroğlu, CHP Burdur İl Başkanlığı heyeti ile bir araya geldi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç ve Burdur Merkez İlçe Başkanı İlyas Divarcı ile CHP Genel Merkezi’ndeki CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 16:29
Kılıçdaroğlu, CHP Burdur İl Başkanlığı heyeti ile bir araya geldi!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç ve Burdur Merkez İlçe Başkanı İlyas Divarcı ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.


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