Burger King, Rusya’daki restoranlarını 'kapatamıyor'
ABD merkezli fast-food lokantalar zinciri Burger King, Rusya’daki faaliyetlerini durdurmak istediğini ancak Rus ortaklarının reddetmesi nedeniyle restoranlarını kapatamadığını bildirdi.
Burger King markasını bünyesinde barındıran Restaurant Brands International'dan (RBI) yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rus pazarında üç farklı ortakla 800 restoran işlettiği belirtildi.
RBI’ın, söz konusu ortaklarla iş birliğini sonlandırmak istediğine işaret edilen açıklamada, "İşletmedeki payımızı elden çıkarmak için süreci başlattık. Bunu hemen yapmak istesek de anlaşmalarımız nedeniyle bu biraz zaman alacak" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Rusya’daki Burger King restoranlarının kapatılması için de ilgili ortaklarla temasa geçildiği ancak bunun reddedildiği belirtildi.
Bir başka restoran zinciri McDonald's, Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuştu.
İlgili Haberler
- Burger King, 20 yıl aradan sonra logosunu değiştirdi
- Burger King, tepki çeken 8 Mart paylaşımının ardından özür diledi
- Burger King'den McDonald's için destek çağrısı
Video Haberler
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
- 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
- Ukrayna'ya ilk kez 'Kinzal' atıldı
- Mustafa Sarıgül'den 'beyaz eşya' tepkisi
- Yönetici faturayı ödemedi, sitenin doğalgazı kesildi
- İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
- 1 kilo esrarla yakalanan kadınlardan ilginç ifade
- 'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soydular
- Elif'in ölümünde istenen cezalar belli oldu
En Çok Okunan Haberler
- Rusya, savaşı sona erdirmenin şartlarını açıkladı
- Valilikten motokurye, motosiklet, scooter kararı!
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Taksim’de kar yağışı etkili oldu
- İstanbul'da hava ulaşımına kar engeli
- Hollywood'ta gurur veren bir Türk
- Maçtan önce 1 puan verseler alırdık
- Hep aynı senaryo
- Burger King, Rusya’daki restoranlarını 'kapatamıyor'
- Polis memuru evinde ölü bulundu