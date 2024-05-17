Burhanettin Duran kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran kaç yaşında, nereli?

Alınan yeni kararlarla Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Burhanettin Duran'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Burhanettin Duran kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 09:56
Burhanettin Duran kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran kaç yaşında, nereli?
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Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararlara göre Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Burhanettin Duran atandı. Bu gelişmenin ardından yurttaşlar sosyal medyada Burhanettin Duran'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Burhanettin Duran kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran kaç yaşında, nereli?

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Burhanettin Duran, 1971 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğdu. Duran, Sakarya'da lise eğitimini Adapazarı İmam Hatip Okulu'nda devam etti. Duran, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Duran, 1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Duran, 2001-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent oldu. 2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2010-2011'de George Mason Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu.


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