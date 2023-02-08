Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı! Yardım konvoyları yolda kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle dört TIR'ın kayması sonucu Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı. Deprem bölgesine giden yardım konvoyları da yolda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 01:40
Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı! Yardım konvoyları yolda kaldı
Abone Ol google-news

İnegöl ilçesinde etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Bursa-Ankara karayolu, Mezit Boğazı ve Mezit 10 mevkisi, gece saatlerinde 4 TIR'ın kayması sonucu trafiğe kapandı.

Deprem bölgesine doğru gitmekte olan, yaklaşık 10 yardım TIR'ının da aralarında bulunduğu araçların uzun kuyruklar oluştuğu karayolunda ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.


Bursa Ankara yardım konvoyu

İlgili Haberler

Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz: Bize gelen yardımlara el kondu

Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz: Bize gelen yardımlara el kondu
HDP'li belediyenin topladığı deprem yardımına el konuldu

HDP'li belediyenin topladığı deprem yardımına el konuldu
Haluk Levent: Yardımları başka kamyona aktardıklarını gördüm

Haluk Levent: Yardımları başka kamyona aktardıklarını gördüm

En Çok Okunan Haberler