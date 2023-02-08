Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı! Yardım konvoyları yolda kaldı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle dört TIR'ın kayması sonucu Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı. Deprem bölgesine giden yardım konvoyları da yolda kaldı.
İnegöl ilçesinde etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Bursa-Ankara karayolu, Mezit Boğazı ve Mezit 10 mevkisi, gece saatlerinde 4 TIR'ın kayması sonucu trafiğe kapandı.
Deprem bölgesine doğru gitmekte olan, yaklaşık 10 yardım TIR'ının da aralarında bulunduğu araçların uzun kuyruklar oluştuğu karayolunda ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.
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