Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı! Yardım konvoyları yolda kaldı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 01:40

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 01:40

İnegöl ilçesinde etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Bursa-Ankara karayolu, Mezit Boğazı ve Mezit 10 mevkisi, gece saatlerinde 4 TIR'ın kayması sonucu trafiğe kapandı.

Deprem bölgesine doğru gitmekte olan, yaklaşık 10 yardım TIR'ının da aralarında bulunduğu araçların uzun kuyruklar oluştuğu karayolunda ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.