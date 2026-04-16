Bursa'da okul ismi verip, 'Sıra bende' paylaşımı yaptılar: Evinde tabancalar ele geçirildi!

16.04.2026 12:56:00
Bursa'da, okullara saldırı planladığına dair sosyal medya platformlarından paylaşım yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda Bursa'da okul ismi vererek saldırı planladığını paylaşan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, paylaşımları yapanın Ü.O. (16) olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince evinden alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

EVİNDE TABANCALAR YAKALANDI

Ayrıca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından bir paylaşıma "sıra bende" şeklinde yorum yapan hesabın sahibinin, Bursa'da yaşayan Y.İ. (19) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Y.İ.'nin evinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, kurusıkı silahlara ait 24 mermi, 3 havalı tabanca ve 21 oyuncak tabanca ile tüfek ele geçirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin ilk ifadesinde, "şaka ve mizah" amacıyla birçok paylaşım yaptığını, olayın bu derece ciddi hal alacağını düşünmediğini, ele geçirilen kurusıkı ve oyuncak tabancaları ise silahlara olan merakından edindiğini söylediği öğrenildi.

Tokat'ta 'okula saldırı' paylaşımı yapan bir öğrenci gözaltına alındı Tokat'ta okula saldırı olabileceği yönünde paylaşım yapan 17 yaşında çocuk gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında öğrencilerine siper olmuştu: Ayla öğretmenin eşi cenazede fenalaştı! Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara, cenaze töreninin düzenleneceği camide fenalaştı. Ramazan Kara'ya sağlıkçılar müdahale etti.
Okul saldırıları sonrası İstanbul'da eğitimciler sokağa indi: 'Patronların, tarikatların bakanı Yusuf Tekin istifa!' Türkiye'de 2 gün arayla düzenlenen okul saldırıları, eğitimcileri sokaklara döktü. İstanbul'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İstanbul Şubeler Platformu’nun çağrısıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı. Eylemde, "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa" sloganları atıldı.