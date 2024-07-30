Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.45 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saddam'a yaptığınızı Türkiye Erdoğan'a yaptırmaz'
- MetroPOLL'den Erdoğan'ı üzecek anket!
- Katliama 'Evet' dedi, 'gerekçesi' tepki çekti
- 'Abbas başka bir tarihte gelecek'
- 'Erdoğan, sen işini yapmadın diye...'
- Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk!
- Seda Sayan’ın cenazeye neden gitmediği ortaya çıktı
- 'Türkiye çıkarılsın'
- 'Sokak röportajında MHP'yi eleştireni bulun' talimatı
- 'Unutmayın bu fotoğrafı ve fotoğraftakileri'