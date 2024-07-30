Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi

Yayınlanma: 30.07.2024 - 16:32

Güncelleme: 30.07.2024 - 16:33

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.45 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.