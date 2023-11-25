Bursa-İstanbul arasında deniz ulaşımı durdu!

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.

AA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 09:46
Bursa-İstanbul arasında deniz ulaşımı durdu!
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Yurt genelinde etkili olan rüzgar ve yağışlı hava, ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda; İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında 08.00-19.30 saatlerindeki karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.


BUDO Bursa deniz İstanbul otobüs Sefer

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