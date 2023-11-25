Bursa-İstanbul arasında deniz ulaşımı durdu!
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.
Yurt genelinde etkili olan rüzgar ve yağışlı hava, ulaşımı da olumsuz etkiledi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda; İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında 08.00-19.30 saatlerindeki karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
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