Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava konuşları gerekçesiyle, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi ise teknik arıza nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Olumsuz hava koşulları gerekçesiyle 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Başında can çekişiyor, niye takıyorsun?'
- Ünlü şarkıcının eşi cezaevinde yaşamını yitirdi
- Erdoğan'dan kürsüde seçim için '14 Mayıs' mesajı
- 'Eğer ajandam var diyorsan...'
- Başkan Soyer 'Zehirsiz kent İzmir' için imza attı
- Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu vurgusu
- CHP'den 'seçim' için ilk tepki
- Peker seçim öncesi video 'sözü' vermişti
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı
- SADAT Başkanı Tanrıverdi'ye kötü haber