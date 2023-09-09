Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Yayınlanma: 09.09.2023 - 20:20

Güncelleme: 09.09.2023 - 20:38

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.