Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 09.09.2023 - 20:20
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.


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BUDO deniz otobüsü iptal

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