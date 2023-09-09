Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
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