Bursa Nutku Davası’nda karar: Özkan Rona beraat etti!

19 Mart’ta İBB’ye yönelik operasyon sonrası Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa Nutku’dan alıntı yaptığı paylaşım nedeniyle yargılanan Laiklik Meclisi Sözcüsü, Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme tarafından ek güvenlik talebinde bulunulan ve daha büyük bir salonda görülen duruşmada, Rona’yı Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay başta olmak üzere sendika yöneticileri yalnız bırakmadı. Önceki duruşmada savcının “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla 7 yıl 6 aya kadar hapisle ceza talebinde bulunması sonrası Rona ve avukatları savunma yaptı.

‘GERİCİLİĞE DİRENİŞ ÇAĞRISI’

Savunmasında bu davanın, bir bireyin ifade özgürlüğünden öte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerini ve tarihsel mirasını tartışmaya açan kritik bir dava olduğunu belirten Rona, Atatürk'ün 1933'te Bursa'da yaptığı tarihi nutkun sözlerinin, Türk gençliğine devrimleri koruma ve gericiliğe karşı direniş çağrısı olduğunu söyledi.

Savcının “Sanık bu sözlerin Bursa Nutku’nda belirtilen bir söze atıf olduğunu belirtmiş ise de bu atıf herkesçe bilinmez, insanlarda bu atıf düşüncesi oluşmayabilir. Bu nedenle, sanığın ‘taş, sopa’ gibi sözleri, şiddet ve suç işlenmesi için insanları hareket ettirme düşüncesini barındırıyor” nitelemesine karşı çıkan Rona, “Bu yaklaşım, hukuki bir değerlendirmeden ziyade, siyasi bir bakış açısını yansıtmaktadır. Bir ülkenin kurucu liderinin sözlerinin "bilinmemesi" durumunun arkasına sığınmak, kabul edilemez bir tutumdur. Bu tutum, Atatürk’ün sözlerini dolaylı olarak suç unsuru haline getirerek Cumhuriyet'in temel ilkelerini de tartışmaya açacak bir yaklaşımdır” dedi.

“CEHALETİ TEŞVİK”

“Savcının bu argümanı, eğitim ve toplumsal bilinçteki eksiklikleri bahane ederek ifade özgürlüğünü kısıtlamakta, ayrıca tarihsel cehaleti teşvik edebilecek bir yönü de bulunmaktadır” diyen Rona, “Bu, kurucu liderin mirasını korumak yerine onu tartışmaya açan ve Cumhuriyet'in ruhuyla çelişecek bir yaklaşımdır – ki bu, yargı sürecinin objektifliğine dair kaygıları da büyütecek, bu yargılamayı siyasi bir taraf olarak konumlayacaktır. Bu mütalaa, bilinçli ya da bilinçsiz, Atatürk'ü dolaylı yoldan tartışmaya açmakla eşdeğer olup, tarih önünde kabul edilemez bir hatayı ortaya çıkarmaktadır” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMSAL HEDEF BELGESİ”

Atatürk'ün Bursa Nutku’nun şiddet çağrısı değil, bir yurtseverlik ve devrimcilik manifestosu olduğunun altını çizen Rona, “Bu sözler, 1933'te Bursa'da Cumhuriyet Devrimlerine karşı yaşanan gerici bir hareket üzerine söylenmiştir; tarihsel bağlamı, Cumhuriyet'in henüz genç olduğu bir dönemde, laikliğe ve devrimlere karşı yükselen gerici tepkilere dair bir uyarı ve yol gösterme sözleridir. Bursa Nutku, Atatürk'ün Büyük Nutku gibi, Cumhuriyet'in siyasal ve toplumsal hedeflerini yansıtan bir belgedir. Gençliğe devrimleri ve Cumhuriyeti sahiplenme görevini yükler” dedi.

BURSA NUTKU İLE TAMAMLADI

Atatürk karşıtlığının emperyalist ülkelere önemli avantajlar sağladığını ve onların çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Rona, “Onun anti-emperyalist düşüncelerinin gizlenmesi çabasına da hizmet eder, emperyalist güçlerin Osmanlı'yı parçaladığı gibi, bugün Türkiye'yi istikrarsızlaştırarak yabancıların müdahalelerine kapı aralar. Tarikatlar ve gerici yapılar üzerinden yaratılan toplumsal kutuplaşma, yabancı istihbarat örgütlerinin etki alanını genişletmektedir. Gülen Cemaati örneğinde olduğu gibi, dini yapılar gibi görünen bu yapıların aslında yabancı istihbarat örgütlerinin operasyon aracı oldukları ortadadır” ifadelerini kullandı. Rona, savunmasını Bursa Nutku ile tamamladı.

“SUÇ DÜŞÜNCESİ OLUŞMAZ”

Rona’dan sonra söz alan ve mütalaayı kabul etmediklerini belirten savunma avukatları, "Müvekkilin hem eğitimci öğretmen kimliği, hem de sendikal konumu dikkate alındığında, müvekkili takip eden ve sosyal medyada onun yazdıklarını gören insanlar metnin tamamını okurlar. Metnin içinde geçen ‘taş ve sopa’ kelimelerini tek başına yorumlamalarıyla akıllarına şiddet ve suç işleme düşüncesi gelmez, tahrik olmaz ve sonrasında suç da işlemezler” dedi.

“NİYET OKUMADAN ÖTEYE VARMAZ”

Sözlerin alıntı olarak paylaşım olduğunun anlaşılabilirliğinin altını çizen avukatlar, “Dolayısıyla da yargılama konusu paylaşım insanların suç işlemesini hareket geçirecek bir netice doğurmaz” tespitinde bulundu.

Konuya ilişkin emsal Yargıtay kararlarına dikkat çeken savunma avukatları, “Rona’nın şiddet ve suça çağrı yapmayı düşünmediğini, eleştiri hakkının kullandığını, herhangi bir şiddeti ortaya çıkarma ve insanları da bu yönde hareketlendirme niyeti ve amacı olmadığını da ifade etti. Bunun aksine yapılacak değerlendirme, 'hayır aslında kastın bu değildi' yaklaşımı, bir hukuk devletinde, ifade özgürlüğünü koruma altına almış bir anayasal sistemde, ancak ve ancak bir niyet okumadan öteye varamayacak bir girişimden ibaret olabilir” ifadelerini kullandı. Beraat talebinde bulundu.

Savunmaların ardından savcı bir önceki duruşmadaki savunmasını tekrarladı. Mütalaa sonrası mahkeme kararını açıkladı. Özkan Rona, suçun eylemselleşmemesi ve ifadelerin üç nokta ve tırnak ile atıf olması nedeniyle beraat etti