Bursa Nutku’nun yargılandığı davada karar çıkmıştı: Yargıtay Onursal Daire Başkanı Aktan'dan çarpıcı değerlendirme!

6.12.2025 15:08:00
Aytunç Ürkmez
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Bursa Nutku'ndan bir alıntıyı paylaşan ve hakkında dava açılan Laiklik Meclisi Sözcüsü ve Özkan Rona, beraat etti. Davayı ve beraat kararını değerlendiren Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan "Aslında davanın açılmaması gerekirdi. Ama böyle davalar açılabiliyor ve bir anlamda Atatürk’ün sözleri yargılama konusu olabiliyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa Nutku’ndan yaptığı alıntıyı paylaşan Laiklik Meclisi Sözcüsü ve Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” iddiasıyla açılan davada beraat kararı verildi.

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, beraat kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

"BU DAVA AÇILMAMALIYDI"

"Atatürk’ün sözleri yargılama konusu oldu" diyen Aktan, şunları kaydetti:

“Aslında davanın açılmaması gerekirdi. Ama böyle davalar açılabiliyor ve bir anlamda Atatürk’ün sözleri yargılama konusu olabiliyor. Atatürk’ün sözlerinde herhangi bir tahrip yoktur. Aslında Atatürk’ün orada görevini yapmayan insanlara karşı bir uyarıdır. Cumhuriyete devrimlere sahip çıkılması gerektiğini söylüyor. Gençliğe Hitabesi ise Bursa Nutku birbiriyle bağlantılıdır, bu nedenle suç oluşturamaz. Atatürk her zaman meşruiyetçidir. Yargılama yapılmadan hiç kimseye ceza verilmemesi gerektiğini savunur. Talihsizlik şudur ki bu davanın açılmasıdır. Beraat kararı doğrudur.”

