Bursa'da 10 katlı iş merkezinde yangın!

BURSA'da, 10 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını 2,5 saatte kontrol altına alırken binada kimsenin bulunmadığı belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 12.11.2023 - 07:23
Bursa'da 10 katlı iş merkezinde yangın!
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı iş merkezinin giriş katındaki kafede saat 01.00 sıralarında çıkan yangın, dış cephenin kompozit kaplı olması nedeniyle kısa sürede bütün binaya yayıldı. 

Yangına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 33 itfaiye aracı ve 100 personelle müdahale edilirken, bölgeye AFAD ekipleri ile çevik kuvvet polisleri de sevk edildi.

Çevik kuvvet polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol alına alındı. 99 ofisin olduğu öğrenilen iş merkezinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Bursa Yangın

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