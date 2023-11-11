Şişli'de bir AVM'de yangın... Otopark boşaltıldı!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 11:33

Güncelleme: 11.11.2023 - 11:35

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir AVM'deki oyun alanında bulunan elektrik panosunda yaşanan arıza nedeniyle küçük çaplı yangın çıkarken duman oluştu.

Durumu fark eden görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine oyun alanına gelen ekipler yangına müdahale ederek duman tahliyesi yaptı.

ARAÇ GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ!

Yangın nedeniyle AVM'nin otoparkındaki araçlar da tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı. Otoparka, araç girişine izin verilmedi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından otopark yeniden hizmete açıldı.