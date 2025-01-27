Bursa'da deprem paniğinde fenalaştı
Bursa’da öğle saatlerinde yaşanan deprem vatandaşlarda paniğe yol açtı. Kapalı bir mekanda depreme yakalanan kadın kendisini dışarı attığında fenalık geçirdi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Saat 13.44’te merkez üssü Nilüfer olan 4.0 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde yoğun şekilde hissedildi.
O esnada kapalı bir mekanda olan bir kadın ise kendisini dışarı atınca fenalık geçirdi.
Çevredekiler tarafından teselli edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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