Bursa'da deprem paniğinde fenalaştı

Bursa’da öğle saatlerinde yaşanan deprem vatandaşlarda paniğe yol açtı. Kapalı bir mekanda depreme yakalanan kadın kendisini dışarı attığında fenalık geçirdi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da deprem paniğinde fenalaştı
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İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:55

Saat 13.44’te merkez üssü Nilüfer olan 4.0 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde yoğun şekilde hissedildi.

O esnada kapalı bir mekanda olan bir kadın ise kendisini dışarı atınca fenalık geçirdi.

Çevredekiler tarafından teselli edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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