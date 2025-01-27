Bursa'da deprem paniğinde fenalaştı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:55

Güncelleme: 27.01.2025 - 16:13

Saat 13.44’te merkez üssü Nilüfer olan 4.0 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde yoğun şekilde hissedildi.

O esnada kapalı bir mekanda olan bir kadın ise kendisini dışarı atınca fenalık geçirdi.

Çevredekiler tarafından teselli edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.