Rize'de anız yangını paniği! Alevler ormana sıçradı: 15 dönüm alan zarar gördü
Rize'nin Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde çıkan anız yangını, ormana sıçradı. 8 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.
Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde dün öğle saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormana sıçradı.
Duman ve ateşi gören köylülerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınamazken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerinden uzaktaki yangına itfaiye ekipleri ulaşmakta zorlanırken, orman işçileri alevlere müdahale etti.
Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.
Etiketler: #Rize
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!
- MSB'den 'teğmenler' açıklaması!
- AKP'li Zengin törende yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
- ABD'yi sarsan uçak kazasında flaş iddia!
- Türkiye’nin 4. büyük AVM’si satılıyor: Rakam belli oldu!
- Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- İçme suyunda 'kimyasal madde' şüphesi
- 'Cumhurbaşkanı’na sultanlarda görülen yetki...'
- ‘Alenen çarpıtmış’ dedi, verileri paylaştı!
- Sahte polisi kartındaki yazım hatası yakalattı