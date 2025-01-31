Rize'de anız yangını paniği! Alevler ormana sıçradı: 15 dönüm alan zarar gördü

Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:04

Güncelleme: 31.01.2025 - 10:06

Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde dün öğle saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormana sıçradı.

Duman ve ateşi gören köylülerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınamazken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerinden uzaktaki yangına itfaiye ekipleri ulaşmakta zorlanırken, orman işçileri alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.