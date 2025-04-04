İstanbul'da korkutan apartman yangını!
Güngören ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Gençosman Mahallesi Dündar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle bölge halkı kısa süreli panik yaşadı.
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