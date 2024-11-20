Şanlıurfa'da acı olay... Tamir ettiği TIR'ın altında kalarak can verdi!

Birecik ilçesinde tamir etmeye çalıştığı TIR'ın altında kalan Abdulaziz Tatlı adlı kişi, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da acı olay... Tamir ettiği TIR'ın altında kalarak can verdi!
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AA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 11:40

Şanlıurfa'da Birecik Sanayi Sitesi'nde Abdulaziz Tatlı adlı usta, tamir etmeye çalıştığı TIR'ın krikonun üzerinden kayması sonucu aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla TIR'ın altından ağır yaralı olarak çıkarılan Tatlı, ambulansla kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.


Etiketler: #Şanlıurfa #tamir #TIR #yaralı

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