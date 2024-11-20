Şanlıurfa'da acı olay... Tamir ettiği TIR'ın altında kalarak can verdi!
Birecik ilçesinde tamir etmeye çalıştığı TIR'ın altında kalan Abdulaziz Tatlı adlı kişi, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da Birecik Sanayi Sitesi'nde Abdulaziz Tatlı adlı usta, tamir etmeye çalıştığı TIR'ın krikonun üzerinden kayması sonucu aracın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla TIR'ın altından ağır yaralı olarak çıkarılan Tatlı, ambulansla kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Etiketler: #Şanlıurfa #tamir #TIR #yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Uzmanlar 'evde kalın' çağrısı yaptı!
- 'Öcalan' çıkışı sonrası AKP-MHP oylarında büyük düşüş!
- AKP'den yanıt geldi!
- Yasadışı bahis soruşturmasında 2. dalga!
- TFF 1. Lig ekibine transfer yasağı!
- Antik çeşmeden 1800 yıl sonra su akmaya başladı!
- Mesele cami değil sen anlamadın mı?
- Atatürkçü teğmenler, tarikatçı bakan!
- İmamoğlu davasında savcı 'rapor' aldı
- Enes ve Baran arasında 'halı' diyaloğu