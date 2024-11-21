Gaziantep'te acı olay... Duvara çarpan otomobilde can verdi!
Gaziantep'te duvara çarpan otomobilde bulunan 25 yaşındaki Pınar Günoğlu, yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te Kuzeyşehir Mahallesi yakınlarında dün gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralanan sürücüyle arka koltukta oturan Pınar Günoğlu (25), ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldııldı. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan yaralılardan Pınar Günoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Nişanlı olduğu öğrenilen Pınar Günoğlu’nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 3 milletvekilinin istifası istendi!
- 2'si ağır, 3 polis yaralandı!
- Rekabet Kurumu onayladı: Koç Holding dev satın alım!
- Bahçeli'yle sürpriz görüşme!
- Uğur Dündar'ın 'babalık' davasında karar çıktı
- Bahçeli'nin 'Öcalan çağrısını' nasıl yorumladı?
- BRICS'e 'ortak ülke' olma davetini kabul etti
- Meclis'te arbede
- Acun Ilıcalı hakkında 'bahis' soruşturması
- Storm Shadow füzesi Rusya'ya ateşlendi!