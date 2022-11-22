Bursa'da araçta 1 milyon TL'lik metamfetamin ele geçirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde durdurulan araçta, piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu belirlenen 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

DHA
22 Kasım 2022 Salı, 14:42
Bursa'da araçta 1 milyon TL'lik metamfetamin ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya gelen aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü Oğuzhan Ahmet T. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet T., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu öğrenildi.


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