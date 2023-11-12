Bursa’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Bursa’da etkili olan sağanak yağış ve dolu, yurttaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak yağış sonrası araçlar, yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.
Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer başta olmak üzere Bursa’nın tüm ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Ankara Yolu Caddesi’nde rögarlar taştı, araçlar gitmekte zorlandı. Diğer yandan sağanak yağış sebebiyle Mimar Sinan batçığı kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle yol, tekrardan trafiğe açıldı.
CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
Özellikle merkez Yıldırım ilçesinin dağlık alana yakın olan Teleferik Mahallesi’ne ve Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi mevkiine ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
O anlar bir güvenlik kamerasına anbean yansırken, araç sahipleri araçlarının üzerlerini halı, karton gibi eşyalarla örterek araçlarının zarar görmesini engellemeye çalıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- Kurukahveci Mehmet Efendi’den yeni ‘İsrail’ açıklaması!
- İşte CHP'nin yeni MYK üyeleri...
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- 'Bu vebalin altından kalkamazlar'
- İşte CHP'nin yeni MYK üyelerinin özgeçmişleri…
- Ek ders ücretlerine zam kararı
- İşte en ucuz sıfır otomobiller
- 'Hastane otoparkındaki ceset' vahşetinde yeni gelişme!
- Canlı yayında Erdoğan'a çok sert sözler